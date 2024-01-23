الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام امتحانات نصف العام بجامعة مصر للمعلوماتية

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية

أجرت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للجان امتحانات نهاية الترم الأول بمختلف كليات الجامعة (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، ومتابعة سير الامتحانات بها والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة لأعمالها.

واطمأنت الدكتورة ريم بهجت، على تطبيق الضوابط الخاصة في لجان الامتحانات، وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب، حيث يعمل الجميع لتقديم كافة الخدمات اللازمة للطلاب، سواء فيما يخص الدراسة أو الامتحانات. مؤكدة أن جامعة مصر للمعلوماتية عملت على توفير كافة السبل التي تعاون طلابها التفوق في الدراسة.

وقالت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: " نعمل على تشجيع الطلاب على التفوق والابتكار منذ التحاقهم بالجامعة، وهو ما ينعكس عليهم في الامتحانات، لأن الطالب الذي يحصل على خدمة تعليمية متطورة وجيدة لا يخشى الامتحانات ولا يوجد لديه رهبة منها".

الجامعة ملتزمة بمعايير الجودة العالمية

وأكد الدكتور أحمد حسن على راحة الطلاب داخل اللجان والتزام الجميع بقواعد سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة ملتزمة بمعايير الجودة العالمية والمصرية، وهو ما يجعلنا واثقون من تفوق طلابنا، سواء في الدراسة أو في حياتهم العملية بعد التخرج، حيث نحرص على إمداد سوق العمل بخريج دولي يتمتع بكافة المهارات اللازمة.

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وأوضح الدكتور أحمد حسن أن جامعة مصر للمعلوماتية تمتلك نظامًا تعليميًا متفردًا بسبب البنية التحتية التكنولوجية المتطورة الخاصة بها، مما جعلها منارة علمية تضاهي أعرق الجامعات العالمية. مشيدًا بتميز الجامعة، علميًا وبحثيًا وتربويا.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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