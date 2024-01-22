الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل بخان يونس

الاحتلال يحاصر مستشفى
الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل بخان يونس

قالت نبيال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع على الأرض بغزة كارثي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الأمل ولم يتمكن أحد من الدخول أو الخروج منها كما أن هناك حصارا لمركز الإسعاف.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الإسعاف تواجه مشاكل كبيرة في الوصول للجرحى بسبب قطع الاتصالات مجددة النداء للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية، موضحة أن الوضع في الجنوب خطير والاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات المتبقية في خان يونس، والتي ستلقى مصير المستفيات الأخرى.

30 مستشفى من أصل 36 خرج عن الخدمة

وأشارت إلى أن 30 مستشفى من أصل 36 خرج عن الخدمة ولا تستطيع تقديم الخدمات والرعاية الطبية، وكلها تعاني من شح في المواد الطبية وأغلب الجرحى على الأرض نظرا لامتلاء الأسرة.

وأكدت أن الطواقم الطبية منهكة جراء العمل للشهر الرابع على التوالي، ولا تستطيع التنسيق وتقديم الخدمات لأصحاب الأمراض المزمنة.

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