الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن يواصل محادثاته بشأن الاتفاق على حل الدولتين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال البيت الأبيض الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحافظ على "عقل متفتح" بشأن القرار الذي سيتخذه في نهاية المطاف للوصول إلى حل الدولتين مع  إسرائيل، مضيفًا أن بايدن يقر بأن الطريق لن يكون سهلا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين، إن الرئيس يتفهم "الحاجة إلى بعض المرونة" عندما يتعلق الأمر بشكل الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبعد ساعات من انتهاء مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، أشار بايدن إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح عندما تحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قائلًا إنه يعتقد أن هناك عددا من أنواع حلول الدولتين.

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قال بايدن "هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ليس لديها جيشها الخاص، وعدد من الدول لديها قيود، ولذا أعتقد أن هناك طرقًا يمكن أن ينجح بها هذا الأمر".

مع ذلك، رفض نتنياهو الدعوات إلى السيادة الفلسطينية يوم السبت، بعد تلك المحادثات مع بايدن حول مستقبل غزة، مما يشير إلى أن احتياجات إسرائيل الأمنية لن تتوافق مع إقامة دولة فلسطينية.

في حين أن هذا يمثل خروجًا عن اعتقاد بايدن بأن هناك حاجة إلى حل الدولتين، إلا أن كيربي قال إن الرئيس الأمريكي "ليس لديه أي شكوك حول مدى صعوبة الوصول إلى هناك، خاصة مع استمرار هذا الصراع في غزة".

وقال إن الإدارة ستواصل المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على أمل إحراز المزيد من التقدم.

بايدن نتنياهو حل الدولتين إقامة دولة فلسطينية غزة

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