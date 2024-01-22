"قروض استثمارية وسلف زراعية".. خدمات جديدة للمزارعين من البنك الزراعى (فيديو)

أعلن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، عن مجموعة من الخدمات والمبادرات التي ينفذها البنك لدعم القطاع الزراعي في القرى.

وقال فاروق، خلال لقاء خاص مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن البنك يقدم قروضا استثمارية وسلفا زراعية للمصدرين والمستوردين الزراعيين، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة العائدات للمزارعين.

وأضاف أن البنك حقق نموا ملحوظا في المحفظة الائتمانية، التي بلغت 78.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 34 مليارا عام 2020، وأن نسبة التعثر لم تتجاوز 3%، مؤكدا أنه لا يوجد بنك خال من التعثر.

وأشار فاروق إلى أن البنك منح قروضا زراعية بقيمة 23 مليار جنيه، وسلفا زراعية بقيمة 1.3 مليار جنيه حتى 2023، وأنه يوفر سلفة قصب السكر بمبالغ تصل إلى 23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألفا للري الحديث، بالإضافة إلى تمويل الزراعات التعاقدية ورءوس الماشية.

وكشف فاروق عن فتح مستندات بـ 200 مليون دولار في 2023، وأن 92% من هذا المبلغ من خدمات البنك، وأن البنك فتح منفذين جديدين بالمطارات لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء.

واختتم حديثه بالإعلان عن محفظة تمويل عقاري بقيمة 600 مليون جنيه، وإطلاق البطاقات الائتمانية للعملاء.