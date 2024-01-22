ما مصير الإصدارات المثيرة للجدل فى معرض الكتاب 2024؟.. رئيس"الهيئة" يكشف

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض الكتاب 2024 يضم 1200 دار نشر من مختلف الدول، ويقدم مجموعة من الإصدارات التنويرية الحديثة، من بينها سلسلة "حكايات النصر" التي تروي قصة حرب أكتوبر 1973 وإنجازاتها.

وأضاف بهي الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن المعرض يشهد أيضا طرح سلسلة أدباء القرن الـ20، التي تضم كتبا لأحمد لطفي السيد وطه حسين وغيرهما من الأدباء البارزين.

ووصف معرض الكتاب بأنه ساحة ثقافية وإبداعية وفكرية، مشيرا إلى أن اختيار الروائي سليم حسن شخصية العام يعكس تميزه في مجال الحضارة وعلم المصريات.

وأوضح أن المعرض سينظم لقاءات مع كتاب من فنزويلا وألبانيا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، وسيكرم عددا من الكتاب العرب والمصريين البارزين.

وعن سياسة المعرض تجاه بعض الكتب المثيرة للجدل، قال بهي الدين إن مصر تحترم حرية الفكر والإبداع، ولكنها ترفض أي كتب تمس بثوابتها الوطنية، مؤكدة أن مصر تعتبر ساحة للكتب التنويرية والثقافية، وأن معرض القاهرة للكتاب يثبت ذلك في كل دورة.