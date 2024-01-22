خطة القطاع السياحى للوصول إلى 18 مليون سائح 2024

تستعد وزارة السياحة والآثار للوصول إلى 18 مليون سائح هذا العام 2024 لتستكمل الإنجاز السياحي الذي تحقق بنهاية العام الماضي نحو 14.906 ملايين سائح.

وتقول غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل خلال العام الجاري على إطلاق المزيد من المنتجات السياحية لتلبية رغبة جميع السائحين؛ كمنتج سياحة اليخوت والسياحة الاستشفائية بالإضافة إلى أيقونة المتاحف.

وأضافت شلبي أننا سنشهد هذا العام مزيدا من التيسيرات للمستثمرين لزيادة حجم الطاقة الفندقية في مصر، موضحة أن هناك تعاون بين أحمد عيسى وزير الآثار ومحمد معيط وزير المالية لتقديم الحوافز لتشجيع المستثمرين لضخ الاستثمارات الفندقية الجديدة.

وأشارت إلى أننا سنعمل على زيادة الحركة السياحية من الأسواق العربية وخاصة منتج الأسر لزيادة أعداد الأسر العربية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى منتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس الذي نعمل على تعداده حاليا لزيارة ضيوف بيت الله الحرام المزارات الدينية بالقاهرة، كما أن الوزارة تعمل على منتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية، بالإضافة إلى استمرار الوزارة في الحملات الترويجية للأسواق السياحية الرئيسية وتقديم الحوافز إلى شركات الطيران لزيادة أعداد الرحلات المباشرة التي ستشغلها خلال 2024.