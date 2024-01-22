الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحد الأقصى للتأمينات 2024

معاش
معاش

يبحث الكثيرون عن الحد الأقصى للتأمينات 2024، بعد أن انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الاستعداد لتنفيذ قرار رفع الحد الأقصى للتأمينات بداية من يناير 2024 ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

تفاصيل رفع الحد الأقصى للتأمينات 2024

صدر قرار رفع الحد الأقصى للتأمينات بداية من يناير 2024 ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، وتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها.

حالات قطع معاش التأمينات الاجتماعية

ويقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية، وفاة المستحق، زواج الأرملة، أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن قيمتها

الحد الأدنى للاشتراك التأميني

وإذا كان الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني 2024 الذي سيؤمن عليه الموظف هو 2000 جنيه بداية من شهر يناير 2024، فإن نسبة الاشتراك التأميني التي يسدهها الموظف 11 % .

بمعنى أن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني البالغ 2000 جنيه، سوف يسدد منها الموظف تأمينات شهرية بقيمة220 جنيه.

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