سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة الهندية

أعلنت السفارة الهندية في القاهرة عن احتفالها باليوم العالمي للغة الهندية، حيث تحتل اللغة الهندية المرتبة الثالثة بين اللغات الأكثر انتشاراً حول العالم.

تعتبر اللغة الأم لنحو 340 مليون شخص، كما تعد إحدى اللغات الرسمية في الهند أما خارج الهند، فيتم التحدث باللغة الهندية ومشتقاتها في أكثر من 20 دولة.

-اليوم العالمي للغة الهندية "

وبحسب بيان السفارة الهندية بالقاهرة، يتم الاحتفال بـ "اليوم العالمي للغة الهندية" في العاشر من يناير من كل عام تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الترويج للغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

ويحيي هذا اليوم ذكرى تلك اللحظة التاريخية التي تم فيها التحدث باللغة الهندية لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.

وبمناسبة "اليوم العالمي للغة الهندية"، يتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للترويج للغة الهندية والاحتفال بتراثها الثقافي الغني.

وينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة عدداً من المسابقات خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير 2024 للاحتفال بـ"اليوم العالمي للغة الهندية 2024"، حيث تقام المسابقات

في الفئات التالية:

• مسابقة الخط باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• مسابقة التحدث الارتجالي باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• الكتابة باستخدام الصور باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• مسابقة جماعية باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)

• مسابقة كتابة المقال باللغة الهندية

وسيتم منح الفائزين جوائز وشهادات تقدير في احتفالية "اليوم العالمي للغة الهندية" التي ستقام

على مسرح الجمهورية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

وتعد اللغة الهندية هي لغة هندوأوروبية من فرع اللغات الهندوإيرانية، وهي واحدة من اللغات الرسمية في الهند وفي جزر فيجي الهندوستانية، كما تستخدم في عدة دول.