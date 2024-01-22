برامج تمويل عقاري متنوعة من البنوك.. تعرف عليها

يسعى الكثيرون للحصول على قرض التمويل العقاري من البنوك؛ باعتباره أفضل وسيلة للحصول على وحدة سكنية ممولة من البنك، وتتيح بعض برامج التمويل العقاري بالبنوك، للعملاء، اختيار الوحدة السكنية التي يرغبون في شرائها عبر التمويل العقاري.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز برامج التمويل العقاري بالبنوك.

برامج تمويل عقاري متنوعة من البنوك

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري إمكانية الحصول على التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بنسبة 5- 7%، و لمتوسطي الدخل بنسبة عائد 8%، و بعائد 3%.

المستندات المطلوبة لبرنامج تمويل عقاري متنوعة من البنوك

بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث

شهادة قيد للذكور والاناث

مستندات إثبات دخل

في حالة أن يكون العميل متزوج يلزم تقديم المستندات التالية

بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية أو صورة من قسيمة الزواج

مفردات دخل عمل الزوجة حال أنها تعمل.

المميزات

مصاريف فتح الحساب مجاناً

مصاريف الاستعلام الائتماني مجاناً.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض التمويل العقاري للأفراد سواء موظفين أو أصحاب المهن الحرة ، ويمكن الحصول على التمويل العقاري بضمان الأوعية الإدخارية ، وللأفراد المصريين العاملين بالخارج، وقرض التمويل العقاري بغرض تشطيب الوحدة السكنية، ومبادرة البنك المركزي بعائد 3% ، وبعائد 8%.

المميزات

تأمين مجاني على الحياة (في حالة الوفاة لا قدر الله لا يتم المطالبة بآية مستحقات للبنك).

إمكانية منح القرض للزوج والزوجة (فى حالة عمل الزوجة)

إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى (يجب أن تكون مسجله في الشهر العقاري).

إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي بعائد 3%، بقيمة تصل إلى 90% من ثمن الوحدة ، والتمويل العقاري لأصحاب المهن الحرة بفائدة 18.5%.