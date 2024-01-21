الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنوك تقدم خدمات سداد المدفوعات الحكومية تيسيرًا على المواطنين

المدفوعات الحكومية
المدفوعات الحكومية

تقدم البنوك خدمة  سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا تيسيرًا على المواطنين، وحرصًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، بالتعاون مع شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

إجازة البنوك خلال هذا الشهر والإجازات الرسمية 2024

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري لعملائه إمكانية سداد المستحقات الحكومية ومنها خدمات سداد الضرائب والجمارك، ومدفوعة المواطن ، ومصروفات التعليم ، والمحليات ، والمرور ، والتبرعات، والحج، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وصندوق التمويل العقاري، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والفرص الاستثمارية الصناعية، الفاتورة الموحدة للخدمات المؤداه للسفن العابرة لقناة السويس، إلكترونيًا ، عن طريق فروع البنك بكل محافظات الجمهورية، و أونلاين ، وعن طريق خدمة كبار عملاء الشركات.

بنك مصر

يتيح بنك مصر إمكانية سداد ضريبة الخصم من المنبع والفاتورة الضريبية الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، واقرار جمركي وتغذية الحساب الجمركي والنافذة الموحدة، وتأمينات المنشآت و تأمينات المقاولات ، وأمر توريد حكومي، من خلال فروع البنك أو تطبيق الهاتف المحمول أوخدمة الانترنت البنكي.

البنك التجاري الدولي مصر

 يتيح البنك التجاري الدولي سداد الرسوم الجمركية، والمستحقات الضريبية ، والتأمينات الاجتماعية ، ومعاملات النافذة الموحدة، والإيصال الإلكتروني، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وسداد مدفوعات الشركات.

المصرف المتحد

يتيح المصرف المتحد، الاستعلام والسداد اللحظي لجميع المستحقات الحكومية وغير الحكومية لكبار العملاء من مقرات أعمالهم، وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ، والسداد اللحظي من خلال جميع فروع المصرف المتحد للعملاء وغير العملاء، مما يوفر الوقت والجهد والنفقات ،الحصول على إيصالات السداد المعتمدة ،ورفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات ، وإمكانية متابعة عمليات السداد السابقة واستخراج التقارير اللازمة عن كافة تعاملاتك مع البرنامج ، وأعلى درجات التشفير مع ضمان السداد للأشخاص المخولين فقط بالسداد ، وإمكانية تمويل المدفوعات الحكومية طبقًا لأحكام الشريعة بشروط ميسرة.

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