الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"المشاط" تشارك في الاجتماع العاشر للمشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتستعرض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك. كما تستعرض تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الاقتصادى مع مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار».

المشاط تُشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى "دافوس 2024"

 

يذكرأن من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية، تعمل وزارة التعاون الدولي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المراجعة المستمرة لأطر التعاون الدولي لتلبية الألويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي، التي يتم تنفيذها في إطار من الشراكة والتكامل مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وحاليًا يجري تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

المشاط الدكتورة رانيا المشاط بروكسل مصر الاتحاد الأوروبي

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المشاط تُشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى "دافوس 2024"

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