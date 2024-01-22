"تعليم القاهرة" تعقد ورشة لتقدير درجات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

عقد أيمن موسى، وكيل تعليم القاهرة، اجتماعا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، للتأكيد على ضوابط وآليات التصحيح لمادة العلوم للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

واجتمع سمير ميخائيل، موجه عام مادة العلوم، اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وقام بمناقشة امتحان مادة العلوم ونموذج الإجابة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية؛ أنه لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح، شريطة توافر العدد الكافى من المصححين، ويعتبر رئيس اللجنة مسئولا عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية.

وشدد "ميخائيل" على المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اُكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

وكلف موجّه عام مادة العلوم، بمراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه، والالتزام به، ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجّه العام.

وأشار إلى أنه توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب. على أن يوقّع المقدر للدرجات والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

ويجرى توزيع الدرجات على جزئيات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة، وفى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لا بد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

وأشار الموجّه العام إلى أنه فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل وسبق تقديرها.

وشدد على أنه فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب "متروك" وليس (صفرا) فالتقدير صفر للإجابة الخطأ فقط، وكذلك عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

ولفت ميخائيل، إلى أنه يؤخذ تقدير المسودات وإعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع ويراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

وشدد على الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

ولفت إلى ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

وكلف الموجة العام رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة، وكذلك تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الاول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة (تستحق أو لا تستحق).