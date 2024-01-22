العمل: بدء برنامج تدريبى مجانى فى مجال التفصيل والخياطة لفتيات الوادى الجديد

ضمن "حياة كريمة"..

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، افتتحت الدورة التدريبية المجانية علي مهنة التفصيل والخياطة لعدد 12 للفتيات، بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل.

خطة التدريب المهنى

ينفذ التدريب تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023/2024، والتى تنفذها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين، لتدريبهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى تتطلبها سوق العمل الداخلية والخارجية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.

تدريب الشباب من الجنسين

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي تحتاجها سوق العمل طبقًا لحالة كل محافظة، والتعاون مع الجهات المتخصصة من أجل توفير عمالة فنية مدربة قادرة على المنافسة من خلال تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه تسعى المديرية لتوفير برامج تدريبية على مهن مستحدثة للشباب داخل قرى المحافظة، حيث استكملت الدورات التدريبية للشباب والفتيات بوحدة التدريب المتنقلة داخل قرى المحافظة والتى تنتقل من قرية لأخرى لتدريب الشباب على 3 مهن وهى السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والتى تعمل بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، ويحصل المتدربون فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازهم الدورة، تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاعين الخاص والاستثمارى.