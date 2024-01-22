الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف سبب تأخر حل أزمة القيد على موقع "فيفا"

عمرو الأدهم عضو مجلس
عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة الزمالك

تداول البعض صورا من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم رفع الحجز عن القيد لنادي الزمالك، حتى الآن، بالرغم من إعلان مسؤولي القلعة البيضاء قبل 3 أيام انتهاء الأزمة رسميا.

وحرص عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على ملف القضايا الدولية، على كشف سبب تأخر رد "فيفا" بالتأكيد على رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادي.

وأوضح أدهم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "توتيتر": "لإزالة أي لغط أو محاولات تسويق أكاذيب، أرفقت منذ قليل رد فيفا فيما يتعلق بقضية كاراكاس يوم 19 يناير 2024، الزمالك سدد كافة المستحقات وفيفا أمهل كاراكاس 5 أيام لتأكيد تلقي المستحقات، وفي حالة عدم رد كاراكاس سيعتبر فيفا القضية قد تم تسويتها ويتم تلقائيًا رفع عقوبة إيقاف القيد".

الزمالك يستعد لمباراة أم صلال القطري

ومن جانب آخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه اليوم الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية أمس الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي بالأمس في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى الفريق لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

الزمالك رفع القيد عمرو الأدهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السوشيال ميديا

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