الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الوكيل" يعتمد تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

اعتمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارا بتشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام مؤسسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية وعضو مجلس إدارة إتحاد الغرف العالمية ICC.

تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية

و ضم التشكيل في عضويته كل من: 
 
- ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة السويس منذ 2017 (عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا)
 
- جيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة سوهاج منذ 2017 ( عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا)
 
- دعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة البحيرة منذ 2018 ( عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة سابقا) 
 
- إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية منذ 2018 ( عضو مجلس ادارة الغرفة منتسبا حاليا)
 
- آمال محمود رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية ( عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا)
 
-  ناهد يوسف عبد العال رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال (عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا حاليا)
 
- إيثار بدوي رئيسة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية البحر الاحمر

- ماجي منير،  غرفة الأقصر
 
يذكر أن المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال يعد أول كيان لصاحبات السجلات يتم تشكيله في تاريخ الغرف التجارية منذ إنشائها عام 1922، حيث كان أحمد الوكيل قد كلف السيدة ريم صيام بتشكيله في عام 2015 بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي ساهمت في تشكيل مثل تلك المجالس بباقي محافظات الجمهورية خلال السنوات السابقة. 

اختصاصات المجلس 

ويختص المجلس بالتالي:

- استكمال تشكيل المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

- تعزيز التعاون والتشبيك بين صاحبات السجلات التجارية محليا ودوليا

-تفعيل دور رائدات الأعمال والمبدعات في القطاع الخاص والمساهمة في المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن.

- تقديم الاستشارات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال وتساهم في تطوير أعمالهن واستدامتها.

- نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية.

- دعم إنشاء حاضنات الأعمال المبتكرة وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المرأة وتبنيها وتطويرها وتوفير البيئة اللازمة لاستدامتها.

- توفير البرامج الداعمة لتمكين المرأة من خلال تطوير مهاراتها وقدراتها كالتدريب والتأهيل.

لإتحاد العام للغرف الاقتصادي الاعمال المجلس الاقتصادي الجمهورية الغرف التجارية الاستشارات الإبداعية الأفكار الإبداعية

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