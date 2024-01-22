الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 47420 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

شرطة المرور
شرطة المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏47420 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الإثنين: «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق..

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 47420  مخالفة مرورية متنوعة:

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ضبط‏‏‏‏ ‏‏‏60209 مخالفات مرورية متنوعة

- (7725) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

- (833) مخالفة سير دون تراخيص.

 

- (58) مخالفة دراجة نارية.

 

- (1420) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

- (27) مخالفة موقف عشوائي.

 

- (8) مخالفات شروط التراخيص.

 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

شرطة المرور مخالفة متنوعة حملاتها المرورية الإدارة العامة للمرور الداخلية

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