المرور يرفع آثار حادث مروع أعلى الإقليمى بالجيزة (صور)

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة أوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم أتوبيس لنقل الركاب وسيارتين في الجيزة، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

البداية عندما تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين نطاق قرية غمازة.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي اصطدام أتوبيس مع سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي اتجاه حلوان.

وأسفر الحادث عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفيي الصف والعياط المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.