تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة المدن الصناعية الأردنية لتعزيز الاستثمارات المشتركة

استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفدًا من شركة المدن الصناعية من دولة الاردن، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وذلك في اطار الزيارة الرسمية للوفد برئاسة الدكتور لؤي سحويل رئيس مجلس إدارة الشركة على مدار 3 ايام زار خلالها عددا من المدن الصناعية فضلا عن عدد من الجهات الحكومية في مصر.

هذا وقد استقبل الوفد نائبا عن رئيس الهيئة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، بحضور السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية والمهندس علاء زريقات مساعد مدير عام العمليات بالشركة.

وخلال الاجتماع اكد نائب رئيس الهيئة على عمق العلاقات بين مصر والأردن عبر التاريخ سواءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على توجه الدولة نحو التكامل الصناعي مع الاشقاء العرب في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة وخلق فرص استثمارية مشتركة.

كما استعرض حازم عنان الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي واهم المجهودات التي قامت بها الهيئة في اتاحة التيسيرات لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تطبيق التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات، وجهود الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وقام بعرض ما تقوم به الهيئة في مجال انشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص في الادارة والتشغيل والترويج لتلك المناطق محليا وعالميا من خلال المطور الصناعي.

فضلا عن مساعي الهيئة في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء 17 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة.

من جهته اكد رئيس شركة المدن الصناعية الأردنية على أهمية الزيارة الى مصر للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي يتجاوز الرسميات والبروتوكولات الى علاقات اعمق على مستوى القطاع الخاص ومستثمري الجانبين، مقترحا التنسيق مع الهيئة لتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والاردنيين.

هذا وقد تم إعداد زيارات ميدانية للوفد الأردني على مدار 3 أيام رافقهم فيها ممثلين عن الهيئة حيث قاموا بزيارة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتفقدوا خطوط انتاج الشركة السويسرية للملابس الجاهزة ومصنع فريش للأجهزة المنزلية والثلاجات ومصنع حلواني اخوان للصناعات الغذائية ، كما تم عقد اجتماع بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور ايمن رضا الأمين العام للجمعية وتم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين على مستوى الاستثمار الصناعي المشترك وخاصة في مجال الأمن الغذائي وقطاع الملابس، وتتويج ذلك التعاون من خلال اقتراح بروتوكول ثلاثي بين الشركة والجمعية وهيئة التنمية الصناعية.

كما تم تنظيم زيارة للوفد الاردنى الى منطقة المطور الصناعي CPC بمدينة السادس من اكتوبر للتعرف على تجربة مصر في الشراكة بين القطاع العام والخاص لانشاء مناطق صناعية خاصة، وكان في إستقبال الوفد المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة ، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن المنطقة وجولة ميدانية بها.

واختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية بالمدينة الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وكان في استقبالهم اللواء ا ح اكرم الحفناوى رئيس مجلس الادارة واللواء ا ح سامر قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث زار الوفد عددا من الخطوط الإنتاجية، وأشاد الوفد بالامكانات الكبيرة بالمدينة وما تملكه من خطوط انتاج وماكينات باعلى المعايير التكنولوجية، كما اشادوا بجودة المنتجات والتنظيم المتكامل بالمدينة ومراعاة البعد البيئي كنموذج للمدن الخضراء التي تحقق معايير التنمية المستدامة لاسيما وان قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية التي تستهدفها هيئة المدن الصناعية الأردنية.