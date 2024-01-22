أخبار الظهيرة|علاج أكثر من 300 ألف سودانى و1800 مصاب فلسطينى فى مصر.. وأحمد فهيم بلطجى في "حدوتة منسية"

تتنوع أخبار الظهيرة كل يوم ما بين أخبار فنية وإجتماعية أو أخبار تعليمية، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى أبرز أخبار الظهيرة

"الصحة": علاج أكثر من 300 ألف سودانى و1800 مصاب فلسطينى فى مصر

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لطب الطوارئ والحالات الحرجة، إن طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة، لاسيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة المريض، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية.

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إجراء قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بسكن مصر بمدينة غرب قنا

أجرى جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالقاعة الرئيسية بمقر الجهاز، أعمال القرعة العلنية اليدوية التكميلية للمواطنين المتقدمين لحجز 75 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة - المشرف على مدينة غرب قنا، أن مساحة الوحدات التي تم إجراء القرعة التكميلية عليها تراوحت من ( ١٠٦م٢: ١١٨م٢ )، وذلك فى إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع شرائح المصريين، حيث سبق الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا ضمن الإتاحة الدائمة للوحدات الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.

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أحمد فهيم بلطجى ويهدد سوسن بدر في "حدوتة منسية"

ينتظر الفنان أحمد فهيم عرض مسلسل “حدوتة منسية” يوم السبت المقبل على شاشة قنوات cbc.

وروج فهيم للعمل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث نشر البرومو الدعائي للمسلسل معلقا عليه: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

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التعليم: لم نستقبل أى شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية حتى الآن

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها لم تستقبل أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية، وأن المحافظات التي تم فيها تقديم بعض الشكاوى بسبب صعوبة امتحاناتها قد تم تشكيل لجان فنية في المديريات لمعرفة الأسباب.



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