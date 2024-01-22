كوت ديفوار تواجه غينيا الاستوائية.. ونيجيريا تسعى للحسم أمام "بيساو"

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، حيث من المنتظر أن تشهد حسما لهوية المتأهلين لدور الـ16 من المسابقة.

وسيواجه منتخب كوت ديفوار «المضيف» غينيا الاستوائية، فيما سيلعب المنتخب النيجيري مع منتخب غينيا بيساو في نفس التوقيت.

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة، يتصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للأدوار الإقصائية في المسابقة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفي المباراة الأولى، يسعى منتخب كوت ديفوار لحسم التأهل وتجاوز الخسارة في المباراة الماضية أمام نيجيريا بهدف نظيف، حينما يواجه منتخب غينيا الاستوائية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد استهل مشواره بالفوز 2 / صفر على غينيا بيساو، قبل الخسارة أمام نيجيريا، وسيواجه مهمة صعبة أمام منتخب غينيا الاستوائية، الذي أجبر نيجيريا على التعادل 1 / 1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على غينيا بيساو 4 / 2 في الجولة الماضية.

ويتسلح منتخب كوت ديفوار بنجومه مثل سيكو فوفانا، لاعب وسط النصر السعودي، وسيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى فيليب كراسو ولاعب الوسط فرانك كيسيه.

وجاءت الهزيمة أمام نيجيريا لتضع مزيدا من الشكوك حول فريق المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه، لكن الأخير أبدى ثقته في قدرة فريقه على تجاوز الخسارة الماضية والتركيز في مواجهة غينيا الاستوائية من أجل تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة والتأهل للدور المقبل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين نيجيريا وغينيا بيساو.

على الجانب الآخر، يدرك منتخب غينيا الاستوائية أن المباراة بمثابة فرصة من أجل التأهل للدور المقبل كمتصدر، وتفادي مواجهة مبكرة مع القوى الكبرى في القارة السمراء بدور الـ16، حيث سيصل إلى النقطة السابعة في حال فوزه، لكن التعادل سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وهو ما يضعه في الوصافة، حال فوز نيجيريا على غينيا بيساو، وربما يبقيه على الصدارة، حال تعادل منتخب (النسور الخضراء) في اللقاء الآخر.

ويعول منتخب غينيا الاستوائية على مهاجمه المخضرم إيميليو إنسوي، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في مواجهة غينيا بيساو، وكذلك خوزيه ماشين، الذي قدم تمريرتين حاسمتين في مشواره بالبطولة حتى الآن.

وفي المباراة الأخرى، سيكون منتخب نيجيريا، أمام فرصة حجز بطاقة التأهل في حال فوزه على غينيا بيساو.

وبعد انتقادات عدة تعرض لها الفريق عقب سقوطه في فخ التعادل مع غينيا الاستوائية في الجولة الأولى، عاد منتخب نيجيريا ليعلن عن نفسه بقوة من خلال الفوز على كوت ديفوار، صاحب الأرض والجمهور.

وبقيادة هدافه نجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين، يتطلع منتخب نيجيريا للفوز وخطف بطاقة التأهل وذلك في سعيه لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

من جانبه، يتمسك منتخب غينيا بيساو بأمل ضئيل للغاية في حال فوزه، حيث يطمع في الحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة، الأمر الذي قد يضعه ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات ومن ثم التأهل للدور المقبل.

وخسر منتخب غينيا بيساو في مباراة الافتتاح بنتيجة صفر / 2 أمام كوت ديفوار، قبل أن يخسر 2 / 4 أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية.