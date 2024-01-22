اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الزيتون"

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون".

وكشفت تحقيقات القضية في وقت سابق، إحالة متهم من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، للمحاكمة على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.

وأسندت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات، والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.