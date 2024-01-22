الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد شوقى: خروج صلاح من المنتخب خطأ تاريخى ويعكس تسيب الاتحاد (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

انتقد محمد شوقي، محلل القاهرة الإخبارية، قرار الجهاز الإداري لمنتخب مصر بالسماح للنجم محمد صلاح بالعودة إلى ليفربول لتلقي العلاج من إصابته في العضلة الخلفية، واصفا إياه بـ"الخطأ التاريخي الفادح".

وقال شوقي، في برنامج كان 2023، الذي يبث على قناة القاهرة الإخبارية، إن هذا القرار يظهر وجود تخبط كبير في إدارة المنتخب المصري، وأن طريقة علاج صلاح في المعسكر كانت غير مرضية.

وأشار شوقي، إلى أن البيان الذي أصدره اتحاد الكرة يعبر عن حالة من التسيب والاستسلام، وأنه يجب على المسؤولين مراجعة هذا القرار والحفاظ على وجود صلاح مع المنتخب المصري، خاصة أنه قائد الفريق وأفضل لاعب في أفريقيا.

وتابع شوقي، أن تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر ومدرب ليفربول يورجن كلوب، التي تحدثت عن إمكانية عودة صلاح للمشاركة في نهائي البطولة إذا تأهل المنتخب، تعتبر إدانة للمنتخب المصري وتثبت أن إصابة صلاح ليست بالخطورة التي يدعيها الاتحاد.

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