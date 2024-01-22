الحلقة السابعة والثامنة| موعد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة عبر WATCH IT

يتابع قطاع كبير من جمهور عشاق الدراما مسلسل حالة خاصة، الذي يتميز بالتشويق والإثارة، بالإضافة إلى التركيز على القضايا الإنسانية الرئيسية التي يتناولها المسلسل، وتتساءل هذه الجماهير حول عدد حلقات المسلسل وموعد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة عبر WATCH IT، حيث يثير هذا العمل الفني اهتمامهم وفضولهم.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حالة خاصة

في الحلقة السادسة من مسلسل حالة خاصة "رام الله"، شهدت الشخصية المؤداها الفنانة هاجر السراج أزمة بسبب انتهاء إقامتها في مصر دون تجديدها، مما دفعها إلى التفكير في الزواج من مصري.

قدم "ياسر" (أحمد طارق) طلب الزواج من "رام الله"، على الرغم من زواجه من "أماني" (غادة عادل)، ولكنه فوجئ بموافقة "رام الله"، وطلبت منه إتمام الأمور بسرعة. وعلى الرغم من توقعات "رام الله"، توقفت عند رد "ياسر"، الذي طلب منها التمهل لترتيب أموره، حتى فاجأته برفضها الزواج منه.

استغل "خالد" (أحمد الأزعر) الوضع وجدد طلب زواجه من "رام الله"، لكنها رفضت العرض. انتهت الحلقة 6 بجلوس "رام الله" رفقة المأذون وعدد من الشهود، وفي مفاجأة غير متوقعة، دخل "نديم" (طه دسوقي).

فريق عمل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، وهو إحدى إنتاجات Watch it الأصلية، يتميز بتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، العمل يجمع فريقًا نجوميًا رائعًا من بينهم طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس.

قنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة

تتاح للمشاهدين فرصة متابعة مسلسل حالة خاصة عبر عدة قنوات، حيث يُعرض العمل على قناة "MBC Masr" و"On E"، يُذاع المسلسل كل يوم خميس على "MBC Masr" وكل جمعة على "On E" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتم عرض المسلسل حصريًا على منصة "Watch It".

موعد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة عبر WATCH IT

مسلسل "حالة خاصة" يتألف من 10 حلقات فقط، ومن المقرر بث الحلقتين السابعة والثامنة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 24 يناير 2024، عبر منصة "واتش إت الرقمية". سيتم عرضهما تمام الساعة 12 منتصف الليل، والساعة 1 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. يُذاع المسلسل كل أسبوع يوم الأربعاء في تمام الساعة 12 صباحًا.

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