مقترح يستهدف استقبال 30 مليون سائح بزيادة 450 ألف غرفة

أعلن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، عن خطة طموحة لتطوير القطاع السياحي في مصر، تتضمن زيادة عدد الغرف السياحية بمقدار 450 ألف غرفة، لتصل إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وقال الجندى في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، إن الحكومة تعمل على وضع خطة تسويقية شاملة للترويج للسياحة المصرية، وتنويع منتجاتها لتشمل السياحة البيئية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى السياحة الترفيهية والشاطئية.