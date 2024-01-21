الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقترح يستهدف استقبال 30 مليون سائح بزيادة 450 ألف غرفة

المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى

أعلن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، عن خطة طموحة لتطوير القطاع السياحي في مصر، تتضمن زيادة عدد الغرف السياحية بمقدار 450 ألف غرفة، لتصل إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وقال الجندى في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، إن الحكومة تعمل على وضع خطة تسويقية شاملة للترويج للسياحة المصرية، وتنويع منتجاتها لتشمل السياحة البيئية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى السياحة الترفيهية والشاطئية.

المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد حزب الوفد القطاع السياحي الغرف السياحية عدد الغرف السياحية سائح في المساء مع قصواء قصواء الخلالي خطة تسويقية السياحة البيئية السياحة الترفيهية

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