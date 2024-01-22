الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للجنايات... إحالة عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والأفيون بالمرج

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

قررت  نيابة المرج اليوم، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت 24 كيلو من مخدر الحشيش والأفيون بمنطقة المرج.

وكانت قد أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته "24 كيلو جراما لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج محكمة الجنايات المواد المخدرة مخدر الحشيش منطقة المرج قسم شرطة المرج الإجراءات القانونية

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