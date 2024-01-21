وهبان: مصر تتبنى سياسة خارجية متعددة الأبعاد وتتعاون مع القوى العالمية (فيديو)

أكد د.أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتبنى سياسة خارجية متعددة الأبعاد وتتعاون مع القوى العالمية المختلفة دون الاعتماد على قطب واحد.

وقال وهبان، في حوار خاص مع برنامج "في المساء مع قصواء" على CBC إن مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت تنشط علاقاتها مع روسيا التي تلعب دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا التوازن يعزز موقع مصر الإقليمي والدولي.

أوضح وهبان أن الكيان الصهيوني يواجه صعوبات كبيرة في الساحة الداخلية والخارجية، وأن سياسة الولايات المتحدة تجاهه تتغير بشكل تدريجي، مما يفتح المجال لمزيد من التحركات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة.