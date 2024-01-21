الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وهبان: مصر تتبنى سياسة خارجية متعددة الأبعاد وتتعاون مع القوى العالمية (فيديو)

د.أحمد وهبان
د.أحمد وهبان

أكد د.أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتبنى سياسة خارجية متعددة الأبعاد وتتعاون مع القوى العالمية المختلفة دون الاعتماد على قطب واحد.

وقال وهبان، في حوار خاص مع برنامج "في المساء مع قصواء" على CBC إن مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت تنشط علاقاتها مع روسيا التي تلعب دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا التوازن يعزز موقع مصر الإقليمي والدولي.

أوضح وهبان أن الكيان الصهيوني يواجه صعوبات كبيرة في الساحة الداخلية والخارجية، وأن سياسة الولايات المتحدة تجاهه تتغير بشكل تدريجي، مما يفتح المجال لمزيد من التحركات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة.

أحمد وهبان استاذ العلوم السياسية مصر سياسة خارجية القوى العالمية في المساء مع قصواء الولايات المتحدة روسيا الكيان الصهيوني سياسة الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة