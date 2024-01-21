الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخطوط السعودية تحصد المركز الـ 9 عالميًا فى معدل "انضباط الرحلات" لعام 2023م

جريدة الدستور

في إنجاز يضاف لإنجازات الوطن ويعكس جهود الناقل الوطني
 

حققت الخطوط السعودية معدلًامتميزًا، وذلك من واقع التقرير السنوي لموقع Cirium المستقل والمتخصص في رصد انضباط الرحلات الجوية، والذي كشف عن حصول الناقل الوطني على المركز الـــــ9 عالميًا في معدل انضباط الرحلات خلال العام 2023، لتؤكد بذلك الخبرات المتراكمة والجهود الفريدة للكوادر الوطنية في مجموعة السعودية، والتي تتكامل جهودهم مع منظومة قطاع الطيران بالمملكة لتحقق الريادة في قطاع الطيران على مستوى العالم.

وساهم برنامج التحول الذي شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المجموعة في رفع كفاءة التشغيل وحصد هذا المركز العالمي، ودخول الأنظمة الرقمية قد عزز أيضًا وبصفة رئيسية هذا الأداء المتميز إلى جانب جعل مطار الملك عبدالعزيز مطارًا محوريًا، والذي ساعد في إبراز هذه النتائج الاستثنائية، ويعد هذا الإنجاز في الأداء التشغيلي انعكاسا لجهود مركز العمليات الجديد الذي يحتوي على أكبر مركز مراقبة عمليات في الشرق الأوسط، الأمر الذي مكّنها من تسجيل أرقام عالمية في معدل انضباط الرحلات.

الجدير بالذكر فإن وجهات السعودية تصل إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات حول العالم، وانضمام طائرات جديدة لأسطولها قد ساعد بتحقيق هذا الإنجاز الكبير في إطار مساعيها بالالتزام في المساهمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

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