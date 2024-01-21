كاتب يكشف كواليس اتهام طه حسين بالكفر والخروج عن العقيدة (فيديو)

تحدث إيهاب الملاح عن حياة ومعارك الأديب الراحل طه حسين، الذي اشتهر بنقده للشعر الجاهلي ومواجهته للتهم بالكفر والخروج عن العقيدة.

وقال الملاح، في حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن طه حسين كان يسعى للبحث عن الحقيقة العلمية بعيدًا عن الأساطير والخرافات، وأنه درس في الأزهر لأنه كان الخيار الوحيد للتعليم العالي في ذلك الوقت، لكنه لم يكن راضيًا عن المنهج الأزهري الذي يخلط بين العلم والدين.

أضاف الملاح أن طه حسين أثار الجدل بآرائه النقدية التي تناولت الشعر الجاهلي والتراث الإسلامي، وأنه تعرض لهجوم شرس من بعض طلاب الأزهر والمحافظين، لكنه لم يتراجع عن موقفه وأظهر شجاعة وجسارة في الدفاع عن رأيه.

واختتم الملاح حديثه بالإشادة بإنجازات طه حسين في مجال الأدب والثقافة، وأنه كان رائدًا في النقد الأدبي والتجديد الفكري، وأنه ترك إرثًا ثريًا للأجيال اللاحقة.