الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب يكشف كواليس اتهام طه حسين بالكفر والخروج عن العقيدة (فيديو)

طه حسين
طه حسين

تحدث إيهاب الملاح عن حياة ومعارك الأديب الراحل طه حسين، الذي اشتهر بنقده للشعر الجاهلي ومواجهته للتهم بالكفر والخروج عن العقيدة.

وقال الملاح، في حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن طه حسين كان يسعى للبحث عن الحقيقة العلمية بعيدًا عن الأساطير والخرافات، وأنه درس في الأزهر لأنه كان الخيار الوحيد للتعليم العالي في ذلك الوقت، لكنه لم يكن راضيًا عن المنهج الأزهري الذي يخلط بين العلم والدين.

أضاف الملاح أن طه حسين أثار الجدل بآرائه النقدية التي تناولت الشعر الجاهلي والتراث الإسلامي، وأنه تعرض لهجوم شرس من بعض طلاب الأزهر والمحافظين، لكنه لم يتراجع عن موقفه وأظهر شجاعة وجسارة في الدفاع عن رأيه.

واختتم الملاح حديثه بالإشادة بإنجازات طه حسين في مجال الأدب والثقافة، وأنه كان رائدًا في النقد الأدبي والتجديد الفكري، وأنه ترك إرثًا ثريًا للأجيال اللاحقة.

صالة التحرير طه حسين إيهاب الملاح الأديب الراحل طه حسين الكفر الأزهر المنهج الأزهري العلم والدين الشعر الجاهلي التراث الإسلامي طلاب الأزهر إنجازات طه حسين الأدب والثقافة

الأكثر قراءة

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

برلمانى: تحذيرات الرئيس السيسى لإثيوبيا جاءت فى وقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة