عودة موقع مجلس النواب اللبنانى لعمله بعد تعرضه للقرصنة

أعلنت مصلحة الإعلام في مجلس النواب اللبناني عن تجميد وحماية موقع المجلس، بعد تعرضه إلى القرصنة.

وقالت مصلحة الإعلام في المجلس: "‏إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده وهي تعمل على معالجة الأمر".

وبعد ساعة من خرقه، عاد العمل بموقع مجلس النواب اللبناني من دون تحديد الجهة المقرصنة.

وسبق أن تعرض، بعد ظهر اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني إلى القرصنة من جهة غير معلومة.

وكانت شاشات عرض المعلومات في مطار بيروت الدولي تعرضت لاختراق من قبل جماعات محلية مناهضة لحزب الله، في بداية الشهر الجاري، مع استمرار تصاعد الاشتباكات بين الجماعة المسلحة والجيش الإسرائيلي على طول الحدود.

واستبدلت معلومات المغادرة والوصول التي تعرضها الشاشات برسالة تتهم حزب الله بتعريض لبنان لخطر خوض حرب شاملة مع إسرائيل.