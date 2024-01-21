اتحاد الجمباز يعلن قائمة المنتخب في كأس العالم القاهرة 2024

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات المشارك في كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير المقبل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة فراعنة الجمباز:



فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البطولة ستشهد مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم والتي تصل إلى 70 دولة، يمثلهم 293 لاعب ولاعبة، مما يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، والإمكانيات التي تتمتع بها مصر لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن استضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، لافتًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف "صبحي" أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على اسناد مختلف البطولات الهامة، خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع وزير الرياضة أن الوزارة لديها استراتيجية وطنية للرياضة أحد بنودها جعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات الدولية وهو ما نجحنا في تنفيذه.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.

وأشار أمين أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.



وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.