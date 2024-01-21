الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الجمباز يعلن قائمة المنتخب في كأس العالم القاهرة 2024

الجمباز
الجمباز

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات المشارك في كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير المقبل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة فراعنة الجمباز:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البطولة ستشهد مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم والتي تصل إلى 70 دولة، يمثلهم 293 لاعب ولاعبة، مما يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، والإمكانيات التي تتمتع بها مصر لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن استضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، لافتًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف "صبحي" أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على اسناد مختلف البطولات الهامة، خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع وزير الرياضة أن الوزارة لديها استراتيجية وطنية للرياضة أحد بنودها جعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات الدولية وهو ما نجحنا في تنفيذه.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.

وأشار أمين أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

اتحاد الجمباز إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة أوليمبياد باريس 2024 كأس العالم

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة