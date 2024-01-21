الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: اجتماع تنسيقي لتفعيل خطط التدرج المهني بالمنوفية

اجتماع مديرية العمل
اجتماع مديرية العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي التدرج المهني بالمناطق والمديرية، بديوان عام المديرية، لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة في ضوء بداية العام الجديد والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب، واستعراض المعوقات التي تواجهه المناطق والمكاتب التابعة وطرق حلها، وتحديد السلبيات والإيجابيات ورصد الأخطاء وتصحيحها، ومتابعة آداءالعمل، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتفعيل آداء المكاتب والمناطق التابعة ومتابعة تنفيذ الخطط لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المنشآت الموجودة داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.

خدمات مديريات العمل


وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود واللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل آداء المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، والتعامل من خلال منظومات العمل التي أنشاتها الوزارة لتحقيق أهدافها داخل المنشآت من حيث المتابعة والرقابة على تفنيذ أحكام القانون خاصة فيما يخص مكافحة عمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها وفقًا لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية.

تشغيل وتدريب الأطفال

 

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى عقد اللقاء تحت إشرافه بحضور عماد سعيد وكيل المديرية، حيث جرى الإلتزام  بتنفيذ القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021  لتعديل القرار رقم   118 لسنة 2003  الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذي يقوم  بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

مديرية العمل محافظة المنوفية اجتماع تنسيقي عمالة الأطفال خدمات المواطنين

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