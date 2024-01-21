الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من العمليات الشرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفةـ وذلك عن طريق النصب على المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.

كان ألقي القبض علي المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وبحوزته هاتف محمول.

وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

قاض المعارضات المختص الدفع الالكتروني عملاء البنوك عمليات شرائية

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