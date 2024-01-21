الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بتزوير محرارات رسمية في القاهرة

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، بحبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، ماسح ضوئى وطابعة، 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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