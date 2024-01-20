السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، قيام 3 بينهم سيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة فـى مجال الأحوال المدنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من أختام شعار الجمهورية والاسطمبات لجهات حكومية والأكلاشيهات وأجهزة وأدوات تستخدم في التزوير وأسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم في التزوير، وعدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة، معدة للتزوير، و4 هواتف محمولة تحوي تعاملات في أوراق مزورة مع عملائهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معلومات وتحريات البحث الجنائي الاحوال المدنية سيدة معلومات جنائية تزوير المحررات الرسمية

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