القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، قيام 3 بينهم سيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة فـى مجال الأحوال المدنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من أختام شعار الجمهورية والاسطمبات لجهات حكومية والأكلاشيهات وأجهزة وأدوات تستخدم في التزوير وأسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم في التزوير، وعدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة، معدة للتزوير، و4 هواتف محمولة تحوي تعاملات في أوراق مزورة مع عملائهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.