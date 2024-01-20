فخرى الفقى يطالب الحكومة بزيادة الإنفاق على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم التسهيلات للمواطنين

طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم عدد من التسهيلات على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، معلقًا: وزير المالية هيجيب منين، إلا إذا قام بتخفيف الأعباء الضريبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك 669 جهة تضع موازنتها ليتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ولذلك فإن أمر المناقشة يستمر 3 أشهر، لافتًا: الميكنة والفاتورة الإلكترونية لهما دور مهم في الفترة الحالية.

وتابع أن العملة الرقمية ستعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي تدريجيًا، وخلال الفترة الحالية تواجه العملة عمليات مختلفة من المتاجرة والمضاربات على العملات المحلية.

مصر تتعامل تجاريًا مع الصين بالعملة الوطنية

وأكد أن مصر تتعامل تجاريًا مع الصين بالعملة الوطنية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 16 مليار دولار، ونتعامل بالعملة الوطنية بنحو 2.1 مليار دولار فقط، موضحًا أن مصر تصدر إلى الصين بـ1.5 مليار دولار، في حين تستورد مصر من الصين بنحو 14.5 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 1.4 مليار دولار.