"تهدد المستأجرين".. "الجعار" يكشف عن خفايا الإيجار من الباطن فى مصر (فيديو)

قال شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، إن المستأجرين يواجهون مشكلة خطيرة تتمثل في الإيجار من الباطن، أي أن المستأجر بالعقد القديم يعيد تأجير الشقة بعقد جديد بسعر أعلى من السعر المتفق عليه مع المالك، مطالبًا بإيجاد حلول لهذه الظاهرة.

وأعرب الجعار، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى على برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، عن رفضه لفكرة تحديد سقف وأرضية للإيجار بين 1000 و5000 جنيه لعقد يستمر 3 سنوات ويجدد باستمرار، قائلًا: إن هذا الاقتراح مخالف للدستور ويناقض بعض مواد القانون التي تحمي المستأجر إلى حد ما.

ونفى الجعار، وجود محال تجارية تدفع إيجارات بسيطة مثل 10 أو 50 جنيهًا في الوقت الراهن كما يزعم البعض، موضحًا أن أقل سعر للإيجار للمحال التجارية هو 350 جنيهًا.

وأضاف أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن هناك حوالي 45 مليون شقة تخضع لهذا القانون، منها 35 مليون شقة موزعة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وأن هناك نحو 20 مليون شخص من 10 مليون شقة مؤجرة حاليًا معرضون لخطر الإخلاء والتشرد.