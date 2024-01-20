السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى نفسى تكشف متى تبدأ الأم فى الحديث عن النظافة الشخصية لأبنائها؟

الدكتورة منة بدوي
الدكتورة منة بدوي

قالت الدكتورة منة بدوي، استشاري الصحة النفسية، إن الأم عليها أن تتحدث مع أطفالها عند بلوغهم سن المراهقة أن تتحدث معهم حول الاهتمام بنظافتهم الشخصية وأن تعينهم على ذلك.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها في هذه السن تتحدث عن كيفية إنجاب الأطفال من خلال الحيوان المنوي والبويضة، لأنه وقتها يكون الأطفال قد درسوا ذلك بالعلوم، مؤكدة أن يكون ذلك في نطاق من الأدب والاحترام، ويكون ذلك في إطار ديني موثق.

متى تقوم الأم بعمل جلسة مصالحة مع طفلها؟

وأكدت أن الأم إذا رأى طفلها أنها غير جيدة، لأنها أخفت عنه هذه المعلومة فلا بد أن تقوم الأم بعمل جلسة مصالحة مع طفلها وحدهما وتتحدث معه عن بعض النقاط وتعرفه الحلال والحرام وتتواصل معه، والأفضل أن يشارك والده الحوار حتى لا يكون هناك خجل منه.

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