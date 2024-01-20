المشدد 6 سنوات للمتهم بسرقة منقولات منزل بالإكراه

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية في القضية رقم 27380 لسنة 2023، على المتهم محمد.أ، بالسجن المشدد 6 سنوات لشروعه في سرقة منقولات منزل بالإكراه

وكشف أمر الإحالة أن المتهم في 31 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة شرع في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما ليلى،ط وكريمتها جنات، ب، بأن داهم مسكنهما مشهرا قبلها السلاح الأبيض التالي وصفه، وما أن ظفر بهما حتى هددهما بالتعدي عليهما، إن قاوماه في تنفيذ مبغاه محدثا إصابة الثانية به، وعلى إثر ذلك بث الرعب بنفسهما، وشلت مقاومتهما لهما إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به، ألا وهو ضبطه وجريمته متلبسًا.

وبسؤال الشهود شهدت ليلى.ط بأنها حال تواجدها والمجني عليها كريمتها بسكنها باغتهما به المتهم مشهرا قبلهما سلاحا أبيض “مطواة” مهددا بإعماله بالتعدي عليهما إن امتنع عن التخلي عما يمتلكاه، وتنفيذًا لمبغاه أحدث إصابة المجني عليها بسلاحه فبث الرعب بنفسهما، وشلت بذلك مقاومتهما، وتمكن من الاستيلاء على هواتفهما ومشغولات ذهبية، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته به، وهو استغاثتها بالأهالي وتحفظهم عليه وضبط جهات الاقتضاء له، ولجريمته متلبسًا بها.