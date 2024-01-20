مظاهرات حاشدة حول العالم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الإسبانية مدريد، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدن ميلانو الإيطالية، وبرمنجهام البريطانية، وساربروكن والعاصمة برلين في ألمانيا، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

مظاهرات في مدريد لإنهاء العلاقات مع إسرائيل

وفي مدريد، أكدت الحكومة الإسبانية أن نحو 25 ألف متظاهر ساروا بين محطة أتوتشا وساحة "سيبيليس" وسط العاصمة.

ودعت اللافتة الرئيسية، بألوان العلم الفلسطيني، الحكومة الإسبانية إلى "إنهاء تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل".

كما حمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها باللغة الإنجليزية "أوقفوا الإبادة".

كما خرجت تظاهرات في مدن إسبانية كبرى أخرى بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين".

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وسبق أن وصفت منظمة اليونيسف، أمس الجمعة، قطاع غزة بأنه "أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل".

وقال نائب المدير التنفيذي، تيد شيبان، في بيان صدر بعد زيارة المنطقة فيما يتعلق بالمساعدات إنهم "يحاولون تنقيط المساعدة من خلال القش لتلبية محيط من الاحتياجات".

وأضاف: "قبل النزاع، كانت تدخل إلى قطاع غزة أكثر من 500 شاحنة يوميًا. وعندما كنت هناك في نوفمبر، كانت تدخل نحو 60 شاحنة مساعدات يوميًا. أما الآن، فيبلغ عددها حوالي 130 شاحنة يوميًا إلى جانب ما معدله 30 شاحنة تجارية يوميًا. ويأتي ذلك مع افتتاح نقطة عبور ثانية، لكنها لا تزال غير كافية على الإطلاق. نحن نحاول أن نقطر المساعدة من خلال القشة لتلبية محيط من الاحتياجات".