السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يلتقى أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث المشروعات التنموية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال لقاءه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح؛ وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة.

وشهد الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وبحضور النواب محمد صلاح أبوهميلة، نادر صديق، عصام هلال عفيفي، حسام عاشور، عمرو عكاشة، حازم عويان، عماد الدراجلي، عمرو نبيل حامد، أحمد سعد نويصر، نرمين البدراوي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.

محافظ الجيزة خلال لقاءه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ الجيزة خلال لقاءه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ الجيزة خلال لقاءه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
محافظ الجيزة خلال لقاءه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
مشروعات أعضاء البرلمان أعضاء الشيوخ محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظة الجيزة: ضعف المياه عن بعض مناطق فى فيصل والهرم.. غدًا

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا