محافظ الجيزة يلتقى أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث المشروعات التنموية

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح؛ وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة.

وشهد الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وبحضور النواب محمد صلاح أبوهميلة، نادر صديق، عصام هلال عفيفي، حسام عاشور، عمرو عكاشة، حازم عويان، عماد الدراجلي، عمرو نبيل حامد، أحمد سعد نويصر، نرمين البدراوي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.

محافظ الجيزة خلال لقاءه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ