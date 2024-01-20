البترول: تنفيذ مبادرة تطوير قرية نجع العرب بالأقصر

نفذ قطاع البترول مشروعات مبادرة تطوير قرية نجع العرب بمحافظة الأقصر، التي استهدف من خلالها خدمة أهالي القرية، وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم، وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وتضمن المشروع إعادة بناء عدد من المنازل بالقرية، وتوصيل المياه والكهرباء لها، بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والمبادرات الرئاسية وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم السبت.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام، وبما يتناسب مع البيئة المحيطة، وأهمها مشروع تسليم رءوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلًا عن تسليم عدد من الأكشاك.

وفي المجال الطبي، تم تنفيذ عدد من الخدمات الطبية، تنوعت بين إجراء 25 عملية قلب، و100 عملية عيون، وتوفير 25 جهازا تعويضيا، وتم اختيار المستفيدين من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية من خلال استهداف الأشخاص ما بين سن 20 و50 سنة، الذين يعانون من أمراض القلب أو العيون أو في احتياج إلى أجهزة تعويضية مما يسبب لهم إعاقة عن ممارسة العمل؛ لمساعدتهم ليكونوا أشخاصا قادرين على العمل والإنتاج.

وتأتي هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

يذكر أن قطاع البترول قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الأقصر، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظات الصعيد.