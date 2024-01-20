السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء المؤتمر الصحفي للمحكمة الدستورية العليا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر الصحفي للمحكمة الدستورية العليا

بدأ، قبل قليل، مؤتمر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، الصحفي تحت عنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014”، والذي يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.

وصرح المستشار طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، بأن المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى قضاء المحكمة الدستورية العليا أحكام دستور 2014

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بعد قليل.. الدستورية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا

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