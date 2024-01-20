السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف اختلف وضع المرأة فى عهد الرئيس السيسى؟.. نيفين مسعد توضح لـ"الشاهد"

نيفين مسعد
نيفين مسعد

شرحت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مفهوم المواطنة قائلة: "المواطنة هي تمتع جميع المصريين بالمساواة في مختلف الحقوق، رجل وامرأة، وشاب وغير شاب، ساكن في منطقة نائية أو في العاصمة، نحن جميعا على قدر واحد أمام القانون، ولا تمييز بين مواطن وآخر حول الديانة أو الجنس".

وأضافت مسعد، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المواطنة هي مظلة تمتد لتظلل جميع المواطنين الذي يحملون جنسية الدولة، وهناك خطوات عدة اتخذت في المواطنة فيما يخص الملف الديني، وهناك خطوات أخرى تتعلق بالمرأة، كونها من أكثر الفئات التي ازدهر وضعها بعد 30 يونيو، سواء من خلال التعديلات الدستورية أو خطاب الرئيس والاحتفاء بالمرأة المصرية في كل عيد".

وتابعت: "أنا لم أر من قبل رئيس يقبل رأس امرأة مصرية أو أم شهيد، وهو ليس مضطرا ليفعل ذلك؛ لأن الدستور يكفل له حقوقه والقوانين أيضًا، ولكن ذلك يصدر عن قناعة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يعول على المرأة في تحمل الكثير من الأزمات أو المصاعب التي تمر بها الدولة المصرية". 

الشاهد الدكتور محمد الباز نيفين مسعد استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة المواطنة الملف الديني 30 يونيو ام شهيد الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي

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