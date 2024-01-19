فوضى ومحاولات الحرمان.. السباق الرئاسي الأمريكي يثير الجدل

سلطت صحيفة نيويورك تايمز، الضوء على الانتخابات الأمريكية 2024 التي سيتم اجراؤها في نوفمبر المقبل، مشيرا الى ان دونالد ترامب أن يبقى في الاقتراع الرئاسي التمهيدي للحزب الجمهوري في ولاية واشنطن، حسبما قضى قاض يوم الخميس، رافضًا أحدث محاولة لحرمان الرئيس السابق من الترشح مرة أخرى بناءً على جهوده لعكس خسارته في انتخابات عام 2020.

واضافت كما هو الحال في ولايات أخرى، جادل الناخبون الذين قدموا الطعن في واشنطن بأن ترامب غير مؤهل للترشح للرئاسة بناءً على أفعاله في 6 يناير 2021، عندما ألقى خطابًا ناريًا قبل أن يهاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يحظر التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي على أي شخص "يشارك في التمرد" تولي منصب عام.



عشرات الولايات في واشنطن



وتم تقديم شكاوى مماثلة في عشرات الولايات، لكن ولايتين فقط – كولورادو وماين – أزالتا ترامب من الاقتراع.

ووافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف ترامب لحكم كولورادو في فبراير، في قضية من المرجح أن تحدد ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في طعون أخرى.

كما قدم محامو ترامب مذكرة إلى المحكمة العليا يحثونها على إلغاء قرار كولورادو ويعرضون حججهم الرئيسية.

ورغم أن ترامب يواجه أربع قضايا جنائية، بما في ذلك محاولته إلغاء الانتخابات، إلا أنه لم يُتهم بالتمرد.

ووجدت القاضية ماري سو ويلسون في مقاطعة ثورستون، موطن العاصمة كولومبيا، أن وزير الخارجية "تصرف بما يتفق مع واجباته" بقبول المرشحين، بمن فيهم ترامب، الذين قدمهم الحزبان الجمهوري والديمقراطي.

وفي السياق ذاته، قد طلب قادة مجموعة No Labels، وهي مجموعة تقوم بإعداد محاولة رئاسية محتملة من طرف ثالث، من وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع الجماعات والناشطين ذوي الميول الديمقراطية الذين يعملون على إحباط تلك الجهود.

وقالت المجموعة إن حملة الضغط العامة والخاصة التي يقوم بها الديمقراطيون وحلفاء الرئيس جو بايدن تتجاوز الخطاب السياسي المحمي قانونًا.

وأشارت إلى أن "هناك مجموعة من النشطاء والناشطين ومسؤولي الحزب الذين يشاركون في مؤامرة غير قانونية مزعومة لاستخدام الترهيب والمضايقة والخوف ضد ممثلي No Labels والجهات المانحة لها ومرشحيها المحتملين،" دان ويب، زعيم No Labels والسابق وقال المدعي العام الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن.