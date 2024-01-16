الانتخابات الأمريكية.. نيكي هيلي تقلل من زيارة ديستانيس إلى ساوث كارولينا

بعد حسم ترامب في ايوا

قللت نيكي هيلي من أهمية رحلة رون ديسانتيس إلى ساوث كارولينا بعد يوم من حصوله على المركز الثاني في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا.

وكانت هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، وفق شبكة سي ان ان الامريكية من نيو هامبشاير: لا يهم حقًا بالنسبة لي سبب ذهابه إلى هناك، أنا متأكدة من أنه قضى وقتًا رائعًا.

وأشارت، إلى أن DeSantis يواجه الآن تسلقًا شاقًا في كل من ساوث كارولينا ونيو هامبشاير بعد التركيز بشكل كبير على ولاية أيوا، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس. هي اضافت:

لقد كان غير مرئي في كلتا الدولتين، أنه ليس قلقي، أنا ألاحق ترامب.

المؤتمرات الحزبية في ولاية ايوا



وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بعد دقائق من تأكيد حصوله على المركز الثاني في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، صعد رون ديسانتيس على خشبة المسرح في قاعة الفندق ليعلن أن كل شيء يسير وفقًا للخطة في حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقال حاكم ولاية فلوريدا لحشد من المؤيدين الذين استخدموا بشكل ليبرالي حانة نقدية قريبة مساء الاثنين، في الساعات التي انتظروها حتى يتحدث في ويست دي موين: “لقد ألقوا علينا كل شيء ما عدا حوض المطبخ”، هو قال:

كانوا يتوقعون أننا لن نتمكن من الحصول على تذكرتنا هنا، خارج ولاية أيوا، لكن، يمكنني أن أخبركم أنه بفضل دعمكم، وعلى الرغم من كل ما ألقوا به علينا، والجميع ضدنا، فقد حصلنا على تذكرة خروجنا من ولاية أيوا.

تذكرة إلى أين؟ ولم يقل حاكم فلوريدا ذلك، وهناك مؤشرات قليلة على أنه مستعد للفوز، أو حتى تكرار حصوله على المركز الثاني، عندما يعقد الجمهوريون في نيو هامبشاير انتخاباتهم التمهيدية الأسبوع المقبل.

في حين أن مركز الوصيف الأول الذي حصل عليه ديسانتيس في ولاية أيوا يعد جيدًا بما يكفي لاستمرار حملته، فقد أنهى السباق بفارق 30 نقطة مئوية عن المنتصر، دونالد ترامب، وبفارق نقطتين فقط عن نيكي هالي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة التي تأمل حملتها الانتخابية في تحقيق انتخابات مبكرة، الفوز في نيو هامبشاير.