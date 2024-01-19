الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقط من على السطح.. قرارات النيابة فى مصرع شاب بعين شمس

جثة
جثة

طلبت النيابة العامة بعين شمس تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة حول واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة عين شمس للوقوف على ملابساتها وبيان عما إذا كانت جنائية أو من عدمه.

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بمصرع شاب في ظروف غامضة بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة بعين شمس الأجهزة الأمنية بالقاهرة مصرع شاب عين شمس

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