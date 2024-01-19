آخرها منطقة أبو مروات.. كم تحتضن مصر من مواقع لإنتاج الذهب؟

تتمتع مصر بفرص واعدة لتكون من بين أكبر منتجي ومصدري ومصنعي الذهب في العالم، حيثُ يتركز إنتاج الذهب في مصر في ثلاثة مواقع، جميعها في الصحراء الشرقية، موازية للشريط الساحلي للبحر الأحمر: جبل السكري، ومنطقة حاميش، ووادي العلقي بجوار منطقة المثلث الذهبي بين سفاجا والقصير، حيثُ تحتضن مصر نحو حوالى 270 موقعًا لإنتاج الذهب، بينها حوالي 120 موقعًا ومنجمًا معروفين تم استخراج الذهب منهم قديمًا، وتتوزع إلى 4 قطاعات.

خريطة مناجم الذهب في مصر

منجم السكري

يوجد منجم ضخم للذهب في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم جنوب مرسى علم. تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل فيه عام 2009. وتم إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بالمنطقة، وهو من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطيات، والإنتاج، حيث تقدر قيمة الاحتياطيات الموجودة فيه حاليًا بنحو 14.5 مليون أوقية، وتم إنتاج ما يقرب من 83 طنًا من الذهب منذ عام 2010 وحتى الآن، بقيمة تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، بمتوسط ​​إنتاج 250 ألفًا أوقية في السنة الأولى، وتزيد إلى 530 ألف أوقية سنويا. وتبلغ استثمارات المشروع نحو 1.7 مليار دولار وسيستوعب نحو 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

منجم حماس

يقع على بعد 100 كيلومتر غرب مدينة مرسى علم في الصحراء الشرقية، بالقرب من محمية وادي الجمال في حماطة. تم إنتاج أول سبيكة ذهب تجريبية لأول مرة في مصر من المنجم عام 2007، ووصل الإنتاج في فبراير 2010 إلى حوالي 65 كجم.

منجم وادي العلقي

يقع على بعد 250 كم جنوب شرق مدينة أسوان جنوب مصر، وكانت نتائج التنقيب مثمرة في مناطق سيجا وأم ششوبة وحيمور، حيث تم اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية وبارتفاعات عالية، وتتراوح معدلات التركيز من 2 إلى 4 جرام للطن

منجم عتود

يقع على بعد حوالي 55 كم غرب مرسى علم و5 كم جنوب طريق إدفو مرسى علم. يوجد الذهب في عروق مرو الحاملة للذهب والمنتشرة على مساحة حوالي 9 كم2، محصورة في صخور الجابرو المكونة لجبل عتود.

منجم البرامية

يقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويعبر منه طريق إدفو مرسى علم. ويوجد معدن الذهب في عروق المرو، وهو غير منتظم الشكل والسماكة، ويعتبر من أكبر وأغنى مناجم الذهب في مصر.

يقع تقدير الاحتياطي في ثلاثة نطاقات، ويحتوي النطاق الأول على 14.8 مليون طن خام بنسبة 1.07 جرام ذهب للطن ويحتوي على كمية ذهب 16 طن، بينما يحتوي النطاق الثاني على 1.22 مليون طن خام بنسبة 2.85 جرام ذهب للطن ويحتوي على كمية الذهب 3.5 طن، أما النطاق الثالث فيحتوي على 0.5 مليون طن خام بنسبة 3.00 جرام للطن الواحد. تحتوي على 1.5 طن من الذهب

منجم الفتيري

يقع عند الكيلو 30 شمال طريق سفاجا - قنا، ويوجد به احتياطي من الذهب يبلغ حوالي 70 ألف طن، بمتوسط ​​محتوى ذهب 14 جرامًا للطن.

منجم أبو مروات

يقع إلى الجنوب من طريق سفاجا – قنا بالقرب من جبل أبو مروات وإلى الشمال الشرقي من وادي أبو مروات أحد تفرعات وادي سمنة. ويحتوي على معادن الذهب والفضة المرتبطة بمعادن الزنك والرصاص والنحاس، ويبلغ حجم الاحتياطي 290 ألف طن، وتتراوح نسبة الذهب بين 3.8 و7.7 جرام للطن، والفضة تتراوح بين 43.3 و102 جرامًا للطن.

منجم سمنة

يقع جنوب طريق سفاجا – قنا ويوجد الذهب في عروق الكوارتز الأبيض الذي يحمل الذهب ويبلغ حجم الاحتياطي حوالي 10 آلاف طن ومتوسط ​​محتوى الذهب 15.5 جرام في الطن.

منجم العارضية

يقع جنوب طريق سفاجا – قنا. ويوجد المعدن في عروق الكوارتز الحاملة للذهب ويبلغ حجمها حوالي 20 ألف طن وبمتوسط ​​سعر ذهب 7.75 جرام للطن، بالإضافة إلى حوالي 50 ألف طن خام بمتوسط ​​2 جرام للطن.

منجم حمامة

يقع تقريبًا في منتصف المسافة بين قنا وسفاجا، على بعد 45 كيلومترًا جنوب طريق قنا - سفاجا. يوجد الذهب والفضة في مجموعة الجوسان، ويتكون من أكاسيد وكربونات ناتجة عن أكسدة كبريتيدات الزنك والنحاس والرصاص، وتتراوح نسبة الذهب في العينات السطحية من 0.1 إلى 5.5 جرام للطن، بينما تتراوح نسبة الفضة من 0.2 إلى 18 جرام للطن.

منجم أم عود

يقع على بعد 55 كم جنوب غرب مدينة مرسى علم و6 كم غرب الصباحية، تم العثور على الذهب في عروق الكوارتز الأبيض والرمادي، ويبلغ حجم الاحتياطي 15600 طن ونسبة الذهب 22.7 جرام للطن

منجم أم سمرة

يقع على بعد 60 كم شمال شرق البرامية و45 كم على طريق إدفو مرسى علم، يوجد الذهب في عروق الكوارتز الحاملة للذهب بمعدل يتراوح من 0.5 إلى 12 جرام للطن

منجم ساموت

يقع جنوب شرق البرامية على بعد حوالي 45 كم جنوب طريق إدفو مرسى علم، يوجد الذهب في عروق الكوارتز الحاملة للذهب، بمتوسط ​​10 جرامات للطن، ويوجد الذهب أيضًا في مناطق التحول المرتبطة بعروق الكوارتز بمتوسط ​​2.5 جرام للطن.

منجم دنغاش

يقع جنوب طريق إدفو مرسى علم. يوجد الذهب في عروق الكوارتز بمعدل يتراوح من 1 جرام إلى 21 جرام للطن. كما يوجد الذهب في مناطق التحول المرتبطة بعروق الكوارتز بمعدل يتراوح بين 0.5 و3.7 جرام للطن.

مناطق حلايب وشلاتين

تحتوي منطقتي حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، واستخرج جبل الأنباط 7 كيلو جرام منه على شكل عروق ذهب، وعرق آخر وزنه 6 كيلو جاء من منطقة أخرى بنفس الجبل.

المثلث الذهبي

يوجد أيضًا 94 موقعًا للذهب في منطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر، من بينها موقع جبل السباعي الذي يقع ضمن نطاق أعمال البحث والتنقيب لشركة شمال أفريقيا للتعدين والصناعة.

منجم أبو مروات

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون للتعدين الكندية، عقب اكتشافهما التجاري الناجح للذهب في منطقتي حمامة غرب ورودرين ضمن منطقة امتياز أبو مروات، والتي تغطي مساحة تقدر بنحو 58 كيلومترًا مربعًا.

ويعدّ منجم أبو مروات المكتشف حديثًا في مصر في الصحراء الشرقية لديه القدرة على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد، وبفضل الاحتياطيات الكبيرة والاهتمام العالمي، يرسم هذا الاكتشاف مستقبلًا مشرقًا لصناعة الذهب في مصر، مما يؤكد ظهورها كلاعب رائد في مجال التنقيب عن الذهب عالميًا.