"القاهرة الإخبارية": أمريكا ترى غزة أرضًا فلسطينية ولن تسمح لإسرائيل باحتلالها

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن مسئول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أدلى بتصريحات جديدة توضح وجهة النظر الأمريكية تجاه مستقبل غزة ما بعد هذا الصراع.

وأضاف "جبر"، أن "كيربي" قال إنه ستكون هناك غزة بعد هذا الصراع، وأن الولايات المتحدة لن تسمح باحتلالها ولا تؤيد احتلالها من قبل إسرائيل، كما أكد أن الولايات المتحدة تبذل كل ما أوتيت من قوة من أجل تحقيق حل الدولتين.

الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين

كما أشار إلى أن هذين عنصرين مهمين للغاية في وجهة النظر الأمريكية لمستقبل غزة ما بعد الحرب، ويكملان لوجهة النظر الأمريكية فيما يخص ما يحدث الآن من أن غزة للفلسطينيين، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، وأن غزة أرض فلسطينية، ويجب أن يحكمها الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وأنهم يجب أن يبقوا كذلك، كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه على إسرائيل العمل على السماح للفلسطينيين بالعودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدرس إمكانية ذلك في ظل الظروف المواتية.