الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أمريكا ترى غزة أرضًا فلسطينية ولن تسمح لإسرائيل باحتلالها

رامي جبر
رامي جبر

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن مسئول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أدلى بتصريحات جديدة توضح وجهة النظر الأمريكية تجاه مستقبل غزة ما بعد هذا الصراع.

وأضاف "جبر"، أن "كيربي" قال إنه ستكون هناك غزة بعد هذا الصراع، وأن الولايات المتحدة لن تسمح باحتلالها ولا تؤيد احتلالها من قبل إسرائيل، كما أكد أن الولايات المتحدة تبذل كل ما أوتيت من قوة من أجل تحقيق حل الدولتين.

الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين

كما أشار إلى أن هذين عنصرين مهمين للغاية في وجهة النظر الأمريكية لمستقبل غزة ما بعد الحرب، ويكملان لوجهة النظر الأمريكية فيما يخص ما يحدث الآن من أن غزة للفلسطينيين، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، وأن غزة أرض فلسطينية، ويجب أن يحكمها الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وأنهم يجب أن يبقوا كذلك، كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه على إسرائيل العمل على السماح للفلسطينيين بالعودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدرس إمكانية ذلك في ظل الظروف المواتية.

أمريكا غزة قطاع غزة إسرائيل فلسطين القاهرة الإخبارية الحرب في غزة حرب غزة

مواد متعلقة

الجارديان: مخاوف بشأن مستشفى ناصر في غزة مع قصف الاحتلال لخان يونس

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

"الحماية المدنية" تحاول السيطرة عليه.. حريق هائل بسطح فندق بمنطقة الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس