الجمعة 19 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": موقف النمسا من الحرب في غزة متوازن نسبيًا

خالد أبو بكر مراسل
خالد أبو بكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في فيينا، إن أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غز متزايد، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج صرح بأنه لا يمكن تبرير ذلك أو الدفاع عن وجوده وقوفًا إلى جنب إسرائيل، وهذا سبب أساسي في تغير موقف النمسا تجاه الحرب.

النمسا: إسرائيل مُلزمة بحماية سكان قطاع غزة

وأضاف أبو بكر أن موقف النمسا تدحرج من الدعم الكامل لإسرائيل حتى وصل إلى نقطة التوازن النسبي الذي يدعو لحماية السكان المدنيين بالقطاع، حيث قال "شالينبرج" إن إسرائيل ملزمة بحماية هؤلاء السكان.

انتخابات البرلمان الأوروبي تُجري في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل

كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، لافتًا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي تُجري في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، وموضوعي غزة وأوكرانيا من الموضوعات التي تشهد تنافسًا حزبيًا نسبيًا.

وأوضح أن يسار الوسط متمثلًا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مستوى النمسا وأوروبا يدعو لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشيئا فشيء وجد حزب الشعب النمساوي الحاكم والأوروبي أنه من الصعوبة بمكان التخندق خلف إسرائيل وهو مقبل على انتخابات أوروبية وداخلية تجرى في الخريف.

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