الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر.. ودعاء أول جمعة في رجب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

مع بداية يوم الجمعة المبارك، يحرص الكثير من المواطنين على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر للتأهب لتأدية الصلاة في المسجد بموعدها المحدد، فالصلاة هي عماد الدين وميزان الإيمان، وتكون هي أول ما يحاسب عليه العبد في يوم القيامة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر ودعاء أول جمعة في رجب

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب وصلاة العشاء.

ومتابعة مواعيد الصلاة أمر ضروري لأن الله عز وجل أمرنا بأن نحافظ على جميع الصلوات في أوقاتها المحددة، ونجتنب تأخيرها أو نتجنب تضييعها بغير عذر شرعي.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20  ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 59: 2 ص
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء  6:40 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:10 م
موعد صلاة العصر 3:02 م
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد  صلاة العصر 2:54 م 
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:36  م   
 
مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان 
وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 02: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:53  ص
موعد صلاة  العصر 2:51 م
وقت صلاة المغرب 5:12 م
وقت صلاة العشاء 6:31 م

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دعاء أول جمعة في رجب

  • اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.
  • اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.
  • اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
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